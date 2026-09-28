Comisión de Constitución propone rechazar pedido de facultades legislativas

El predictamen recomienda archivar la solicitud del Gobierno al considerar que no cumple con los requisitos constitucionales.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados propuso rechazar el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. La recomendación está contenida en un predictamen de 205 páginas, que plantea archivar la iniciativa y cuestiona el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Constitución.

El Ejecutivo había solicitado al Congreso una delegación de facultades por 120 días para legislar en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, simplificación administrativa, reforma del Estado y prevención frente al fenómeno El Niño. Sin embargo, el grupo de trabajo consideró que varias de las materias planteadas fueron formuladas de manera demasiado amplia.

Entre los argumentos expuestos, el predictamen señala que en distintos puntos de la solicitud no se habría acreditado de manera suficiente la necesidad, oportunidad y urgencia de delegar facultades al Ejecutivo. Para elaborar el documento se tomaron en cuenta las opiniones de 12 comisiones ordinarias y 77 aportes de especialistas e instituciones.

SERÁ SOMETIDO A DEBATE

El predictamen será sustentado y sometido a debate durante dos sesiones extraordinarias convocadas para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre. Las reuniones estarán bajo la conducción de la comisión presidida por la diputada de Juntos por el Perú, Giannina Avendaño, donde los legisladores deberán evaluar la propuesta antes de adoptar una decisión sobre la solicitud del Ejecutivo.