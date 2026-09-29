Facultades legislativas: Galarreta destaca reunión con Ahora Nación y anuncia más diálogo

Seis ministros participaron en la reunión con Ahora Nación, mientras la Comisión de Constitución analiza la solicitud de delegación de facultades presentada por el Gobierno.

Con la finalidad de obtener la facultades legislativas pedidas por parte del Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la reunión entre representantes de la bancada de Ahora Nación.

Tras el encuentro, Galarreta señaló que los diputados y senadores participantes formularon preguntas y expresaron sus posiciones sobre la propuesta gubernamental, mientras que los ministros explicaron los alcances de la solicitud presentada ante el Congreso.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo continuará dialogando con las diferentes representaciones parlamentarias mientras avanza el procedimiento legislativo. “Quiero saludar el gesto de todas las bancadas que se han reunido”, manifestó

EJECUTIVO CONTINUARÁ DIALOGO CON BANCADAS

Galarreta afirmó que las conversaciones con las agrupaciones parlamentarias continuarán independientemente del predictamen elaborado sobre la solicitud de facultades. “Más allá del dictamen que se ha presentado, nosotros seguiremos con el diálogo y seguiremos conversando”, indicó.

El pedido del Ejecutivo contempla una delegación de facultades por 120 días calendario y comprende ocho materias desarrolladas en 66 ítems, de acuerdo con información oficial del Congreso.

SEIS MINISTROS PARTICIPARON

En la reunión participaron, junto a Galarreta, los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; Economía y Finanzas, Elmer Cuba; Interior, César Astudillo; y Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. También estuvieron presentes los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y de la Producción, Juan Carlos Requejo.

Por otro lado, las conversaciones se desarrollan mientras la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aborda la solicitud de delegación de facultades presentada por el Gobierno. La propuesta está contenida en la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD.