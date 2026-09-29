Bruce plantea una gestión inclusiva y cuestiona expresiones atribuidas a López Aliaga

El candidato afirmó que, de llegar a la Alcaldía de Lima, buscará trabajar con los diferentes sectores de la población y rechazó cualquier forma de discriminación.

En el marco de la campaña para las Elecciones Municipales y Regionales 2026, el candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó las expresiones atribuidas a Rafael López Aliaga.

Asimismo, en un dialogo con Exitosa, sostuvo que quien aspire a representar a la Municipalidad de Lima debe considerar la diversidad de sus habitantes evitando actos de discriminación.

Además, planteó que los electores podrían considerar una segunda alternativa durante los comicios, especialmente en caso de que su primera opción ya no tenga posibilidades. “El elector puede votar por el que esté en segundo lugar, porque ya su candidato no tiene opción y el otro puede ser su segunda opción”, manifestó.

CUESTIONA EXPRESIONES DE LÓPEZ ALIAGA

El candidato de Somos Perú cuestionó las expresiones que atribuyó a López Aliaga y sostuvo que una autoridad municipal debe representar a los diferentes grupos que integran Lima. “De esa manera se puede impedir que sea el alcalde de todos nosotros una persona que insulta y discrimina, que tiene más de una fobia y él expresamente lo dice. Esa persona no puede encarnar la ciudad. Lima es una ciudad diversa”, expresó.

Asimismo, sostuvo que su propuesta busca poner énfasis en la inclusión de los distintos sectores de la población, donde en una eventual gestión municipal tendría como objetivo trabajar con personas de diferentes procedencias y características.

GESTIÓN ENFOCADA EN LAS PERSONAS

Por otro lado, señaló que existen personas con diferentes ocupaciones y tendencias, por lo que consideró que una administración municipal debe contemplar esa diversidad.

“Gente de todos lados del Perú vive aquí y ha hecho de Lima su ciudad. Hay personas de todos lados del mundo, de todas las tendencias y de todas las ocupaciones; todos son parte de Lima. En mí van a encontrar a un alcalde que va a trabajar con todos y que va a incluir a todos, porque yo también formo parte de una minoría y sé lo que es ser discriminado. Yo no voy a tolerar que nadie sea discriminado”, destacó.