Comisión de Constitución suspende debate sobre facultades legislativas hasta el miércoles

La Comisión de Constitución inició el análisis del predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades del Ejecutivo.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició este martes el debate del predictamen sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El documento recomienda no aprobar y enviar al archivo la solicitud, que contempla 66 ítems agrupados en ocho materias y una delegación por 120 días.

Durante la primera jornada se abordaron cuatro de las materias incluidas en la solicitud: legislación penal y seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, materia laboral y simplificación administrativa. La comisión suspendió la sesión y programó su continuación para este miércoles 30 de septiembre, desde las 9 de la mañana, cuando se prevé continuar con el análisis de los demás puntos del predictamen.

Durante el debate, algunos diputados cuestionaron la recomendación de archivo total y plantearon evaluar una delegación más acotada. Frank Krklec, de Renovación Popular, pidió reconsiderar la posición de la comisión y otorgar determinadas facultades. Desde Juntos por el Perú, Ernesto Zunini expresó sus reparos al pedido y sostuvo que no debería condicionarse la marcha del país a la aprobación de la delegación.

DIVERSAS POSICIONES

Otros legisladores como Nery Fernández observaron los alcances de la propuesta sobre migración, mientras Rocha cuestionó el archivo total y defendió la colaboración de las Fuerzas Armadas en seguridad y establecimientos penitenciarios. El predictamen sostiene que la solicitud del Ejecutivo presenta problemas de amplitud, precisión y acreditación de la necesidad y urgencia para delegar facultades legislativas.