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Hace 38 minutos

Comisión de Constitución suspende debate sobre facultades legislativas hasta el miércoles

La Comisión de Constitución inició el análisis del predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades del Ejecutivo.

Comisión de Constitución suspende debate sobre facultades legislativas hasta el miércoles

La Comisión de Constitución inició el análisis del predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades del Ejecutivo.




La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició este martes el debate del predictamen sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El documento recomienda no aprobar y enviar al archivo la solicitud, que contempla 66 ítems agrupados en ocho materias y una delegación por 120 días.

Durante la primera jornada se abordaron cuatro de las materias incluidas en la solicitud: legislación penal y seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, materia laboral y simplificación administrativa. La comisión suspendió la sesión y programó su continuación para este miércoles 30 de septiembre, desde las 9 de la mañana, cuando se prevé continuar con el análisis de los demás puntos del predictamen.

Durante el debate, algunos diputados cuestionaron la recomendación de archivo total y plantearon evaluar una delegación más acotada. Frank Krklec, de Renovación Popular, pidió reconsiderar la posición de la comisión y otorgar determinadas facultades. Desde Juntos por el Perú, Ernesto Zunini expresó sus reparos al pedido y sostuvo que no debería condicionarse la marcha del país a la aprobación de la delegación.

DIVERSAS POSICIONES

Otros legisladores como Nery Fernández observaron los alcances de la propuesta sobre migración, mientras Rocha cuestionó el archivo total y defendió la colaboración de las Fuerzas Armadas en seguridad y establecimientos penitenciarios. El predictamen sostiene que la solicitud del Ejecutivo presenta problemas de amplitud, precisión y acreditación de la necesidad y urgencia para delegar facultades legislativas.


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