Gobierno oficializa a César Luna Victoria como jefe de la Sunat por los próximos cinco años

El Gobierno oficializó la designación de César Alfonso Luna Victoria León como superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por un periodo de cinco años. El nuevo mandato del funcionario comenzará el 1 de octubre de 2026, según la resolución suprema publicada en las normas legales del diario oficial El Peruano.

¿CÓMO SE REALIZA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA SUNAT?

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de la Sunat (Ley N° 29816), el nombramiento del superintendente nacional corresponde a la Presidencia de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La norma establece un periodo de cinco años para el ejercicio del cargo.

Luna Victoria León ya se encontraba al frente de la Sunat desde agosto de 2026. En aquella oportunidad fue designado para completar el mandato iniciado el 1 de octubre de 2021 correspondiente a la gestión anterior. Cumplido dicho periodo, el Ejecutivo decidió mantenerlo al frente de la administración tributaria para que inicie ahora un nuevo mandato completo.

LUNA VICTORIA INICIARÁ SU PROPIO PERIODO DE CINCO AÑOS

El funcionario había sido designado mediante la Resolución Suprema N° 027-2026-EF, publicada el 6 de agosto, tras aceptarse la renuncia de Javier Eduardo Franco Castillo. Posteriormente, Luna Victoria juró como superintendente nacional de la Sunat ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

La nueva designación cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. De esta manera, Luna Victoria continuará al frente de la Sunat desde el 1 de octubre, ahora con un periodo propio de cinco años.