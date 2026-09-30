Fuerzas Armadas movilizarán 41 mil efectivos para custodiar jornada electoral

El personal militar será distribuido a nivel nacional para brindar seguridad durante la jornada electoral prevista para este 4 de octubre.

A pocos días de llevarse a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se busca garantizar la seguridad en los locales de votación a nivel nacional. Por ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pondrá en marcha un despliegue de 41 mil efectivos para resguardar la jornada electoral.

El Ministerio de Defensa tiene previsto realizar el desplazamiento del personal de las Fuerzas Armadas con el objetivo de brindar seguridad a los miles de electores que acudirán a las urnas este 4 de octubre.

EMISIÓN DE COMUNICADO

Esta decisión será anunciada durante una ceremonia que se realizará hoy y será presidida por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. En el evento participarán también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

La ceremonia se llevará a cabo a las 11:00 a. m. en el patio de la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales, ubicada en el distrito de Chorrillos.