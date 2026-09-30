Juan Sheput niega amenaza al Congreso y respalda advertencia de Fujimori por facultades

El titular del MTPE sostuvo que una posición firme por parte del Ejecutivo no implica necesariamente una intención de afectar el funcionamiento del Congreso.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, respaldó las recientes declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori sobre la demora del Congreso en resolver el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

La mandataria había cuestionado que hayan transcurrido cuatro semanas sin una decisión y señaló que estaban poniendo a prueba la paciencia del Gobierno, generando cuestionamientos desde sectores de la oposición, que interpretaron su referencia a la “paciencia republicana” como una advertencia institucional.

Frente a estas críticas, Sheput rechazó que exista una amenaza y sostuvo que la firmeza en el ámbito político no debería interpretarse necesariamente como una intención de afectar al Parlamento. “Yo diría que hay una generación de cristal en algunos políticos, que apenas la presidenta o algún ministro tiene una actitud firme, de inmediato dicen 'ay, van a cerrar el Congreso'”, declaró para RPP.

CUESTIONA RELACIONES DE SECTORES

El titular también cuestionó que algunos sectores de la oposición interpreten las declaraciones del Ejecutivo como una amenaza. El ministro sostuvo que la actividad política puede incluir posiciones firmes y recordó, según su apreciación, episodios de anteriores gobiernos.

Además, mencionó como referencia la posición asumida por el Partido Aprista durante el gobierno de Alejandro Toledo y sostuvo que las fiscalizaciones parlamentarias de décadas anteriores fueron más intensas.

GOBIERNO EVALÚA ALTERNATIVAS

Por otro lado, Sheput mencionó como alternativas el envío de proyectos de ley con carácter de urgencia y la posibilidad de recurrir a decretos de urgencia para atender situaciones específicas.