Juicio por presunta agresión sexual en Cusco será adelantado tras reclamo del MIMP

El proceso judicial, que había sido reprogramado para marzo de 2029, será adelantado luego de las medidas adoptadas ante la carga procesal en los juzgados de Cusco.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, anunció que su sector atenderá el caso de una joven de Cusco que denunció una presunta agresión sexual cuando tenía 17 años.

El proceso judicial había sido programado inicialmente para marzo de 2029, generando preocupación entre los familiares de la agraviada. La titular del MIMP cuestionó el tiempo transcurrido desde que se reportaron los hechos. “Justicia que tarda no es justicia”, manifestó durante una entrevista en RPP.

“La señorita fue agredida a los 17 años, han pasado siete años y ya tiene 24; y la iban a volver a llamar a los 29. Eso es falta de humanidad. Es una constante revictimización, llamarla que declare y que atestigüe”, sostuvo.

MIMP PLANTEA PRIORIZAR CASOS DE AGRESIÓN SEXUAL

Seminario señaló que el Ministerio de la Mujer presentó un protocolo dirigido al Poder Judicial y al Ministerio Público para que los casos de agresión sexual contra menores de edad sean atendidos con prioridad.

El caso de la joven cusqueña ocurrió en la provincia de Quispicanchi y se remonta a 2018, cuando tenía 17 años mientras era trasladada en un vehículo por un vecino. La denuncia fue presentada posteriormente y el proceso continuó durante los años siguientes.

JUICIO ORAL SERÁ ADELANTADO PARA OCTUBRE

El juicio oral estaba previsto inicialmente para el 28 de septiembre de 2026, pero fue reprogramado para el 12 de marzo de 2029 debido a la carga procesal y a cambios en los juzgados colegiados especializados, según explicó la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Elcira Farfán.

Por otro lado, tras conocerse públicamente el caso, el Consejo Ejecutivo dispuso habilitar nuevamente tres juzgados colegiados desde el 1 de octubre, lo que permitirá adelantar procesos que habían sido postergados.