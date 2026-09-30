Comisión de Constitución retomará este jueves debate sobre pedido de facultades legislativas

El grupo de trabajo buscará consensuar un nuevo texto tras pasar a cuarto intermedio la sesión en la que se evalúa el predictamen que recomienda rechazar la solicitud del Ejecutivo.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados retomará este jueves, desde las 2 p. m., la sesión en la que se debate el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El grupo de trabajo analizará el predictamen que recomienda denegar la solicitud, así como tres propuestas de texto sustitutorio planteadas por distintas bancadas.

Durante la sesión de este miércoles, la comisión acordó pasar a un cuarto intermedio con el objetivo de elaborar un nuevo texto que recoja las intervenciones y propuestas formuladas por los congresistas. El debate comprende materias vinculadas con el ámbito procesal penal, ejecución penal, función policial, seguridad ciudadana, orden interno, sistema penitenciario y asuntos migratorios.

El último lunes, la Comisión de Constitución resolvió rechazar el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que la solicitud no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Constitución. El predictamen señala, entre otros aspectos, que varias de las materias planteadas fueron formuladas de manera amplia.

EVALÚAN SOLICITUDES

Asimismo, el documento sostiene que en distintos casos no se habría acreditado la necesidad, oportunidad y urgencia de delegar facultades al Ejecutivo. Para sustentar su posición, el predictamen recoge las opiniones de las 12 comisiones ordinarias que evaluaron las materias solicitadas, además de 77 opiniones remitidas por especialistas e instituciones. Los diputados retomarán este jueves el debate.