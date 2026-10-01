Carlos Bruce llevarÃ¡ sus cuestionamientos ante observadores de la OEA por situaciÃ³n de LÃ³pez Aliaga

El candidato aclarÃ³ que sus cuestionamientos estÃ¡n dirigidos principalmente al Ã³rgano electoral y afirmÃ³ que no atribuye a LÃ³pez Aliaga alguna conducta ilÃ­cita por falta de pruebas.

El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, informó que se reunirá este jueves 1 de octubre con integrantes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se encuentra en el país con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El encuentro tendrá como objetivo exponer sus cuestionamientos respecto a la situación electoral de Rafael López Aliaga. Durante una entrevista con Exitosa, Bruce manifestó su preocupación por la falta de un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, según sostuvo, permita conocer con claridad quién asumiría la Alcaldía de Lima.

"Recibo muchas muestras de cariño de la gente, pero sí estoy preocupado por una serie de irregularidades que hasta ahora no se resuelven y me obligan a estar esta mañana con la delegación de observadores de la OEA para hacérselo saber", manifestó.

BRUCE SEÑALA A JNE COMO RESPONSABLE

El candidato aclaró que sus cuestionamientos están dirigidos principalmente al órgano electoral y no directamente contra Rafael López Aliaga, además sostuvo que no atribuye al postulante de Renovación Popular alguna conducta ilícita, debido a que, según indicó, no cuenta con pruebas al respecto.

"Yo no le echo tanta culpa al candidato, salvo que haya hecho alguna cosa ilícita y yo no tengo pruebas de eso. Es el jurado el que tiene en sus manos pronunciarse", afirmó.

INCERTIDUMBRE POR QUIÉN ASUMIRÁ ALCALDÍA

Bruce también cuestionó que, a pocos días de la jornada electoral, persistan dudas sobre las consecuencias que tendría una eventual victoria de Renovación Popular y la situación de López Aliaga. "¿Cómo puede ser que faltando tres días no se sepa quién es el candidato al alcalde?", expresó.