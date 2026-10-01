Comisión de Constitución suspende debate sobre facultades legislativas: evalúan tres propuestas

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió, tras dos horas de debate, la sesión en la que debía decidir si aprobaba o rechazaba el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo por 120 días. Ante la falta de consenso, el grupo de trabajo acordó pasar a cuarto intermedio para evaluar tres textos sustitutorios que buscan modificar el predictamen original, que recomienda archivar la solicitud del Gobierno para legislar en ocho materias.

Tres propuestas buscan destrabar las facultades legislativas

Las bancadas de Renovación Popular, Buen Gobierno y Partido Cívico Obras presentaron alternativas con diferentes plazos y materias. Renovación Popular propone otorgar facultades por 120 días en cuatro ejes, entre ellos seguridad ciudadana, prevención del fenómeno El Niño y reactivación económica. Buen Gobierno plantea reducir el plazo a 90 días y limitar las facultades a seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Por su parte, Obras incluye seis materias, como desarrollo productivo, vivienda y reforma estructural, además de facultar al Indeci para entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia.

El presidente de la comisión, Avendaño, deberá someter a consideración de los diputados el texto que podría incorporarse al dictamen original cuando se reanude la sesión este jueves a las 2:00 p. m. Paralelamente, el senador Alfonso López Chau informó que Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras sostuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, para explorar una propuesta de consenso que podría presentarse hasta este viernes.

Cruce de palabras por retraso en el pedido del Ejecutivo

El debate estuvo marcado por cuestionamientos al alcance de las facultades solicitadas y por el retraso en su aprobación. Avendaño sostuvo que las ocho materias propuestas por el Gobierno son demasiado generales y carecen de precisiones. Además, señaló que varias de ellas podrían atenderse mediante normas que el Ejecutivo ya está facultado para emitir. La discusión provocó un intercambio entre Fernando García, de Buen Gobierno, y Arturo Alegría, de Fuerza Popular, a raíz de las declaraciones de la presidenta de la República sobre el agotamiento de su paciencia ante la demora parlamentaria.

García cuestionó el mensaje de la mandataria y defendió que las reformas se tramiten mediante las comisiones ordinarias. Alegría, en cambio, aseguró que cualquier medida del Ejecutivo se mantendría dentro del marco constitucional y advirtió que el pedido acumula más de 30 días de retraso. En medio de las discrepancias, la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, adelantó que su agrupación en el Senado concentrará su posición en dos materias: seguridad ciudadana y prevención del fenómeno El Niño. (Con información de El Comercio).