¡Cooperación internacional! Keiko Fujimori se reunió con representantes de ACNUR

También se destacó la importancia del apoyo técnico y financiero para reforzar las capacidades de las instituciones encargadas de brindar asistencia y protección.

Con el objetivo de abordar acciones de cooperación y protección dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este miércoles una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El encuentro se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde la mandataria dialogó con Barham Salih, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para evaluar mecanismos destinados a fortalecer la cooperación entre el organismo internacional y el Estado peruano.

COOPERACIÓN PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN

"La presidenta Keiko Fujimori se reunió con representantes de ACNUR para fortalecer la cooperación en la protección y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana", se informó tras el encuentro.

Durante la reunión también se destacó la importancia del apoyo técnico y financiero destinado a fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado que atienden a personas que requieren protección internacional.

ACNUR PLANTEA SOLUCIONES

Por otro lado, Barham Salih ha señalado en intervenciones recientes de ACNUR la necesidad de reforzar los mecanismos de protección internacional y avanzar hacia soluciones duraderas para las personas desplazadas. Entre los objetivos planteados por el organismo se encuentran el retorno voluntario cuando existan condiciones adecuadas, el reasentamiento y la integración local.