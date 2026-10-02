Segunda elección regional se realizaría el 29 de noviembre, según el JNE

La segunda vuelta regional dependerá de los resultados oficiales y de la resolución de las actas observadas y los procedimientos de recuento de votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el domingo 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER 2026), que se realizará únicamente en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30 % de los votos válidos.

La decisión fue adoptada por el Pleno del JNE el pasado 30 de septiembre, debido a que el cronograma electoral no contemplaba una fecha para este proceso y anticipadamente el día que permitirá organizar las actividades posteriores a la jornada electoral.

Además, se solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente en las regiones donde sea necesaria una segunda elección. Para llegar a esa etapa, previamente deberán resolverse las actas observadas y culminar los procedimientos relacionados con el recuento de votos.

JNE ESTABLECE PLAZOS PARA RESOLVER ACTAS OBSERVADAS

Como parte de las medidas adoptadas para cumplir con el calendario electoral, el JNE solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) las actas observadas de las elecciones regionales hasta el domingo 11 de octubre.

Asimismo, el organismo electoral estableció el 28 de octubre como fecha límite para que los JEE realicen las audiencias públicas correspondientes al recuento de votos de las elecciones regionales.

JNE PIDE REFORZAR LA SEGURIDAD

Por otro lado, el JNE advirtió sobre factores que podrían afectar el desarrollo de las elecciones, entre ellos los efectos asociados al Fenómeno El Niño, la conflictividad electoral y la criminalidad. Ante este escenario, solicitó al Poder Ejecutivo adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, trabajadores de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanos.