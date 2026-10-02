Allison llevará a la OEA sus cuestionamientos por expresiones discriminatorias de López Aliaga

El postulante sostuvo que las expresiones discriminatorias generan división y representan, según su posición, un retroceso para el país.

En el marco de la campaña electoral, el candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, anunció que mantendrá una reunión con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según señaló, durante el encuentro expondrá sus cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso electoral y las expresiones que atribuye al candidato Rafael López Aliaga.

Asimismo, Allison manifestó su preocupación por expresiones que considera de carácter racista y homofóbico se habrían registrado durante la campaña electoral. "Estoy llevando temas que a mí me preocupan, que se haya permitido en esta campaña expresiones racistas, homofóbicas" , indicó el candidato.

ALCALDE PARA TODOS LOS CIUDADANOS

Francis Allison hizo hincapié de que quien llegue a ocupar el cargo de alcalde municipal debe de trabajar en conjunto de la ciudadanía dejando de lado las creencias, religión, orientación sexual u otras características.

"El alcalde tiene que ser para todos y lamento mucho que en esta campaña haya habido tanta expresión racista, homofóbica, tantas cosas que han hecho ya mucho daño a nuestro país y que sentíamos que estábamos alejándonos de ellas, que eran parte del pasado" , manifestó.

LA DISCRIMINACIÓN ES UN RETROCESO

Por otro lado, Allison expresó su preocupación por estos actos de discriminación y señaló que, en lugar de contribuir a la unidad del país, generarían división y representarían un retroceso en un momento en el que, según sostuvo, todos deberían trabajar para alcanzar el progreso nacional.