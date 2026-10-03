Horas decisivas para los limeños: Carlos Bruce y López Aliaga responden

A pocas horas del cierre de campaña, Carlos Bruce y Rafael López Aliaga expusieron sus principales propuestas para Lima, con énfasis en dos de los problemas que más afectan a la ciudad: el tráfico y la inseguridad. En entrevista con “Esta Noche”, ambos plantearon medidas para mejorar el transporte, descongestionar las principales vías y reforzar la seguridad ciudadana.

Carlos Bruce de Somos Perú, señaló que uno de los principales problemas de la ciudad es el tiempo que los limeños pierden diariamente en el tráfico, especialmente quienes se movilizan hacia Lima Norte. “Promedios tres horas. Puedes tirar eso, dos horas y media, tres. Imagínate, Techito, la gente que va y viene. Seis horas que te quiten seis horas de vida”, sostuvo. Como alternativa, planteó extender el Metropolitano mediante corredores segregados, al considerar que una línea de metro tomaría varios años en concretarse.

El candidato también propuso implementar semáforos inteligentes en Lima para mejorar la circulación vehicular y reducir los embotellamientos. Según explicó, estos sistemas permitirían regular el tránsito de acuerdo con la cantidad de vehículos y evitar que se genere congestión en determinadas intersecciones. “Inmediatamente poner semáforos inteligentes en todo Lima”, afirmó Bruce, quien sostuvo que existe un crédito del Banco Mundial destinado a este tipo de implementación.

En materia de infraestructura, Bruce planteó priorizar la extensión del Metropolitano hacia Lima Norte y también habló de recuperar y mejorar espacios públicos, incluyendo las riberas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, además de la Costa Verde. “La obra que a mí me gustaría ser recordado es todo el tratamiento paisajístico del río Rímac, con grandes malecones, ciclovías, buena iluminación, zonas para hacer ejercicio”, señaló.

¿QUÉ PROPONE LÓPEZ ALIAGA?

Por su parte, Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por renovación popular, presentó propuestas para descongestionar las principales vías de Lima. Entre ellas mencionó la recuperación de tramos de la Panamericana Norte, la ampliación del Metropolitano y proyectos para Lima Este y Lima Sur. “La Panamericana Norte la voy a recuperar, así me metan juicios”, afirmó al referirse a su propuesta de recuperar espacios de la vía actualmente ocupados.

El candidato también planteó implementar un Metropolitano eléctrico y con aire acondicionado, además de ampliar el sistema hacia distintos sectores de Lima. “Metropolitano eléctrico por ser ecológico, me sale más barato. Y Metropolitano con aire acondicionado”, sostuvo. Su propuesta contempla utilizar las vías recuperadas para mejorar el desplazamiento del transporte público.

En materia de seguridad ciudadana, López Aliaga propuso reforzar la iluminación, ampliar el sistema de cámaras y mejorar la capacidad de respuesta municipal. “Son dos temas para mí: seguridad ciudadana con inteligencia municipal”, afirmó. También planteó fortalecer el trabajo de los serenos metropolitanos y señaló que busca implementar un sistema integrado de cámaras y respuesta para atender hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad.