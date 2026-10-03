Premier Galarreta califica de "insuficientes" facultades legislativas aprobadas en Comisión de Constitución

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó las facultades legislativas aprobadas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso, al advertir que no permitirán combatir plenamente la ola de crimen ni las amenazas meteorológicas del fenómeno El Niño.

En declaraciones a Canal N, el titular de la PCM sostuvo que el pliego validado solo significará enfrentar a las organizaciones criminales con una "pistola de agua", debido a que carece de mecanismos suficientes frente a la situación actual.

Galarreta señaló que se necesitan mayores facultades para que las Fuerzas Armadas tengan un rol más activo y que el servicio de inteligencia articule operativos similares a los que permitieron la captura de Abimael Guzmán y otros líderes terroristas.

Mayor participación militar y atención al FEN

El premier remarcó que se busca que los militares vayan directamente a los cabecillas y participen de manera directa en operativos con la Policía y dentro de los penales, evitando que los agentes del orden sean enjuiciados por 30 años.

Sobre los estragos del fenómeno El Niño, el primer ministro indicó que se requerirá un programa para volver a titular tierras agrícolas destinadas a pequeños productores, una propuesta que lamentó no haber sido incluida. Asimismo, advirtió que la bancada de Fuerza Popular en el Senado no tendrá influencia en eventuales modificaciones al contar con 22 senadores, frente a una mayoría de 38 que podría ponerse de acuerdo para no modificar nada.