Keiko Fujimori resalta alianzas estratégicas tras reunión con Donald Trump en la ONU

La presidenta resaltó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, iniciativa orientada a fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y otras economías ilícitas.

Tras la reunión de alto nivel que sostuvo la presidenta Keiko Fujimori junto al mandatario estadounidense Donald Trump en Nueva York, a través de sus redes sociales, la presidenta de la República se pronunció sobre el encuentro en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La jefa de Estado destacó el trabajo multilateral que viene impulsándose mediante el denominado Escudo de las Américas, iniciativa que busca fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional. “El Escudo de las Américas ya está en acción”, señaló Fujimori en su publicación.

La mandataria también agradeció a Trump por la recepción ofrecida a los jefes de Estado que participaron en las actividades de alto nivel de la ONU para abordar temas vinculados con la seguridad y fortalecer los vínculos internacionales del Perú.

FUJIMORI DESTACA ALIANZA DE SEGURIDAD

La presidenta sostuvo que los países de la región enfrentan una amenaza vinculada con organizaciones criminales transnacionales. “Este encuentro nos permitió fortalecer alianzas en seguridad, promover inversiones y mostrar al mundo todo lo que el Perú le ofrece”, escribió.

La agenda de la mandataria en la ciudad estadounidense incluyó actividades vinculadas con la promoción de inversiones y reuniones sobre cooperación internacional y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El denominado Escudo de las Américas forma parte de la agenda de cooperación en seguridad que el Perú viene desarrollando con otros países. Antes de su participación en Nueva York, el Gobierno había señalado que uno de los principales objetivos de esta incorporación era fortalecer el intercambio de inteligencia para enfrentar redes criminales que operan a través de las fronteras.