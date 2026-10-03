Contraloría verificó distribución de material electoral durante la madrugada en Lima y Callao

El operativo comprendió la distribución de material electoral en 2.111 locales de votación, con especial seguimiento a 505 establecimientos incluidos en las rutas revisadas.

La Contraloría General de la República supervisó el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, como parte del operativo organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La intervención comprendió el seguimiento del traslado y la verificación de la llegada de los insumos a los establecimientos incluidos en las rutas. Un equipo de auditores acompañó el operativo desde la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE y realizó el monitoreo mediante GPS de los 250 vehículos destinados al traslado.

Además, los inspectores efectuaron un seguimiento presencial a 59 unidades para verificar el desarrollo de las rutas y el cumplimiento de la distribución programada. La entrega del material electoral concluyó a las 5:48 a. m. del sábado 3 de octubre.

MATERIAL ELECTORAL FUE DISTRIBUIDO DURANTE LA MADRUGADA

La distribución general comprendió 2,111 locales de votación ubicados en Lima Metropolitana y el Callao. El operativo se inició durante la madrugada del sábado y contempló el traslado de los insumos electorales desde el punto de salida ubicado en Lurín hacia los diferentes establecimientos.

Durante el recorrido, también se verificó la llegada del material a 505 locales comprendidos en las rutas revisadas por los auditores. Esta supervisión permitió comprobar el avance de las unidades y la recepción de los insumos en los puntos establecidos.

SUPERVISIÓN INCLUYÓ SEGUIMIENTO POR GPS

Por otro lado, el monitoreo de los 250 vehículos mediante GPS permitió realizar un seguimiento del desplazamiento de las unidades encargadas de transportar el material electoral.