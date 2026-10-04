¡Más de 10 disparos! Sujetos en moto atacan hotel en La Perla

La Depincri Bellavista investiga el caso para identificar a los responsables y determinar el móvil detrás de los ataques contra el establecimiento.

Un ataque ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde en el cruce de la avenida La Marina con la calle Talara en el distrito de La Perla, Callao, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararan en más de 10 ocasiones contra el frontis del hotel Smart.

Según los vecinos, los sujetos pasaron frente al hotel y uno de ellos sacó un arma de fuego para abrir fuego directamente contra el inmueble, para luego huir del lugar antes de la llegada de los agentes policiales.

VECINOS ASEGURAN QUE NO SERÍA EL PRIMER ATAQUE

Según relató uno de los vecinos, durante la madrugada del último jueves otro sujeto que se desplazaba en una motocicleta habría realizado hasta cuatro disparos contra el hotel.

El nuevo ataque generó alarma entre quienes viven y trabajan en los alrededores, debido a la cantidad de disparos efectuados contra el inmueble. Los trabajadores del hotel, sin embargo, prefirieron guardar silencio y no brindar declaraciones sobre lo ocurrido.

INVESTIGAN ATAQUE

Por otro lado, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista se encuentran realizando las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.