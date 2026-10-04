Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sigue la cobertura especial en VIVO en Panamericana Televisión

Panamericana Televisión alista la cobertura especial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su programa “Perú Decisión Final”, donde realiza un gran despliegue informativo desde las 6:00 a.m. de este domingo 4 de octubre, acompañando a la ciudadanía en esta jornada electoral.

Un equipo periodístico estará desplegado en diversos puntos del país y en los sitios más importantes de esta jornada, con enlaces en vivo de los principales procesos en los que participará la ciudadanía: instalación de mesas, participación ciudadana e incidencias reportadas por las autoridades electorales.

Así mismo, en “Perú Decisión Final”, el gran panel de conductores de Panamericana Televisión tendrá invitados especiales con quienes realizarán un análisis político del desarrollo electoral, que junto al despliegue de los equipos de Panamericana tendrán la cobertura de Lima y las diversas ciudades del país, con enlaces en vivo que permitan seguir el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales de este año.

Finalmente, no se pierda la información detallada de nuestras principales ciudades desde las 6 de la mañana en “Perú Decisión Final”, y a las 5:00 de la tarde siga conectado para conocer el Flash Electoral.