Carlos Bruce llegó a Nueva Esperanza y llamó a la población a acudir a votar

ACTUALIZACIÓN

Carlos Bruce llegó al sector Nueva Esperanza e invocó a la población a acudir a votar y aseguró que la democracia debe seguir su curso. El candidato de Somos Perú explicó que eligió este lugar para conocer de cerca la realidad de estas zonas y trabajar por mejorar la calidad de vida de los limeños. También destacó la necesidad de atender servicios básicos como agua y desagüe.

NOTA ANTERIOR

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, llegará a las 8 de la mañana al sector Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, donde participará de un desayuno junto a vecinos y periodistas.

Para recibir al candidato se ha preparado un desayuno con jugo de papaya, café, infusiones y pan con chicharrón, entre otros alimentos. Vecinos de la zona y periodistas acompañarán esta actividad durante la jornada electoral.

Entre los pedidos que los vecinos plantearán se encuentra la atención de las lozas deportivas, especialmente ante la temporada de lluvias, además de trabajos de mantenimiento e inspecciones en distintas zonas del sector. También solicitarán la implementación de muros de contención en los puntos que lo requieren.

Otro de los pedidos está relacionado con el abastecimiento de agua mediante cisternas, debido a las necesidades de los vecinos de esta zona de Villa María del Triunfo. Estos requerimientos serán expuestos durante el encuentro previsto para las 9 de la mañana.