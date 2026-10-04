Elecciones Regionales y Municipales: ONPE reporta 80% de mesas instaladas a nivel nacional

Pablo Hartill, subgerente de Investigación Electoral de la ONPE, informó en entrevista con Panamericana Televisión que el 80% de las mesas de votación ya se encuentran instaladas a nivel nacional hasta las 8:40 a.m. en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El representante de ONPE señaló que el material electoral fue distribuido en todos los locales desde el día anterior, pero se registraron retrasos en Lima y otras regiones debido a la ausencia de los miembros de mesa titulares.

​Procedimiento ante mesas no instaladas

Detalló que ante la falta de miembros titulares, las normativas electorales establecen que se debe convocar a los ciudadanos ubicados en las primeras filas de las colas para asumir dichos roles, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

El plazo legal establecido para la instalación de las mesas vence al mediodía, hora límite a partir de la cual ya no se podrán constituir nuevas mesas, mientras que los locales cerrarán sus puertas de manera definitiva a las 5:00 p.m.

​Incentivos y sanciones económicas

​Hartill detalló que los ciudadanos que cumplan con la labor de miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165, mientras que aquellos que sean designados y no asuman su función recibirán una multa de S/275. Adicionalmente, se estableció que la sanción por omisión al voto asciende a S/110 soles en distritos no pobres, S/55 en distritos pobres y S/27.50 en distritos considerados de pobreza extrema.

​Para este proceso electoral, el padrón nacional registra a más de 26 millones de electores habilitados, lo que representa un incremento de 200 mil votantes en comparación con procesos previos.