Los principales desafíos en seguridad y transporte que tendrá el próximo alcalde de Lima

Ciudadanos y analistas políticos han manifestado su profunda preocupación ante los crecientes índices de delincuencia y extorsión que afectan diversos puntos de la capital en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo a los testimonios recopilados, la falta de control y el incremento de actos delictivos generan un clima de zozobra constante entre los vecinos y comerciantes de los diferentes distritos limeños.

Ante recurrentes episodios de violencia, asaltos y amenazas que impactan en la tranquilidad familiar y la actividad económica, diversos sectores exigen una respuesta firme y estrategias de prevención articuladas que permitan recuperar la paz social y proteger a la población frente a la criminalidad.

​Caos vehicular y deterioro de infraestructura

​Por otro lado, el colapso del transporte público y el mal estado de las pistas figuran entre los reclamos más recurrentes de la ciudadanía que transita diariamente por las principales vías de Lima, como la avenida Javier Prado. La congestión vehicular prolongada, la falta de educación vial y la presencia de baches dificultan el desplazamiento fluido de vehículos y peatones en la ciudad.

​El próximo burgomaestre de Lima asumirá la responsabilidad de transformar las promesas de campaña en acciones concretas para optimizar los espacios públicos, mejorar la infraestructura vial y ordenar el tráfico urbano. Los especialistas recalcan que la gestión entrante deberá priorizar soluciones técnicas eficientes para superar estas problemáticas históricas que afectan la calidad de vida en la capital.