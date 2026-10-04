Francis Allison y su familia re reúnen con simpatizantes para el desayuno electoral en VMT

El candidato Francis Allison también se alista para su desayuno electoral en el distrito de Villa María del Triunfo, donde madres de familia se encargaron de preparar el desayuno especial para el candidato: el tradicional pan con chicharrón y café.

Los vecinos aprovecharon para hacer sus peticiones al próximo alcalde: “Este es un sitio bastante olvidado, por eso pedimos más apoyo, porque aquí llueve mucho y hace frío. El Estado se olvida de nosotros”, manifestó un ciudadano.

A su llegada, Allison explicó porqué eligió a Villa María del Triunfo para realizar su desayuno electoral: “Aquí comenzamos la campaña, cuando nadie lo sabía, además, aquí ustedes me pusieron el ‘gringo de los cerros’ hace más de un año. Y aquí cada vez que he venido me han invitado un pan con chicharrón”, señaló el candidato en medio de ovaciones de los vecinos.

DESMIENTE QUE HAYA DECLINADO A SU CANDIDATURA

El candidato Francis Allison negó que haya declinado a su candidatura en favor de Carlos Bruce: “En un claro acto de desesperación, uno de mis rivales políticos está difundiendo información falsa. (…) El chiste se cuenta solo, porque amar a Lima es luchas para cambiarla, no declinar para que todo siga igual o peor”, aseguró.