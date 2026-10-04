JNE reporta desarrollo normal de elecciones al 99.99% y condena atentado en Cajamarca

El Jurado Nacional de Elecciones emitió un balance sobre el proceso electoral, y condenó enfáticamente el atentado reportado contra un local de votación.

​El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ofreció una conferencia de prensa este domingo para informar sobre el desarrollo de las Elecciones Municipales y Regionales, destacando que el proceso electoral se viene realizando con normalidad en el 99.99% del territorio nacional.

Durante su intervención, Burneo condenó enfáticamente un atentado reportado contra un local de votación en Cajamarca y rechazó cualquier acción que busque vulnerar la democracia o afectar la integridad de los ciudadanos.

El titular del JNE reafirmó que la institución se mantiene firme en la supervisión del proceso y en la coordinación con las autoridades de seguridad para garantizar que la población pueda ejercer su derecho al voto con plenas garantías.

​Incidencias y mesas no instaladas

​Respecto a las dificultades operativas, la autoridad electoral detalló que se presentaron situaciones y amenazas en localidades como Camaná y Rampi, donde por motivos de seguridad se dispuso el repliegue de mesas de sufragio. A ello se sumó la no instalación de tres mesas en Camaná y una mesa en Belén debido a la inasistencia de los miembros de mesa convocados para la jornada.

​El JNE precisó que estas demoras y falta de instalación no ocurrieron por falta de material electoral ni a fallas en la organización logística general, sino exclusivamente a la ausencia de los ciudadanos titulares. Asimismo, se indicó que se evaluarán las incidencias particulares para determinar la aplicación de multas correspondientes y se entregarán los reportes detallados de los centros poblados afectados.