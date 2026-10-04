López Aliaga esperará resultados en local partidario mientras Carlos Bruce lo hará desde su vivienda

El candidato a primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, recibiría los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el local de su partido, ubicado en la calle Costa Rica en el distrito de Jesús María.

En tanto, Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, anunció que recibirá el flash electoral en su vivienda, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Durante esta jornada electoral, Bruce participó en un tradicional desayuno electoral en la zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo.

Posteriormente, el candidato acudió a su centro de votación para cumplir con su deber electoral y luego retornó a su vivienda, donde permanecerá a la espera de los primeros resultados de la jornada.

FLASH ELECTORAL

El flash electoral a boca de urna está previsto a partir de las 5:00 p. m., momento en que culmina oficialmente la jornada de votación en los centros de sufragio.