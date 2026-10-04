Elecciones generales y municipales: reportan 48 detenidos durante la jornada

Las elecciones regionales y municipales registraron diversos incidentes tanto el Lima como en el interior del país, según confirmó Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito.

El funcionario informó que se tomó conocimiento de algunas demoras en la instalación de mesas de votación, debido a la tardanza en la llegada de miembros de mesa, tanto titulares como suplentes.

Sin embargo, este no fue el único incidente reportado. También se registraron casos de suplantación de identidad, propaganda política y reparto de volantes durante la jornada electoral. “El reporte que tenemos hasta la 1:30 de la tarde es 48 personas detenidas”, señaló el representante del Ministerio Público.

Según informó Barrenechea, una de las regiones con mayor número de detenidos fue Cusco, con 12 personas, mientras que en Lima Sur se registraron seis detenidos. Asimismo, se reportaron cuatro detenidos en Tacna, cuatro en Cajamarca y tres en Amazonas.

48 PERSONAS DETENIDAS DURANTE LA JORNADA

El coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito precisó que los principales casos estuvieron relacionados con suplantación de identidad, publicidad electoral dentro de locales de votación e inducción al voto.

Todas las personas detenidas fueron conducidas a diversas comisarías del sector para las investigaciones correspondientes. El representante del Ministerio Público anunció que después de las cinco de la tarde se emitirá un nuevo reporte para actualizar las incidencias registradas durante la jornada electoral.