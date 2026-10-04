Renovación Popular lidera boca de urna: ¿Le darán las credenciales a López Aliaga?

Según Juan Manuel Saavedra, CEO de CIT Opinión y Mercado, el Jurado Nacional de Elecciones debería entregarle las credenciales de ganador al candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga.

Renovación Popular se posiciona en el primer lugar de las preferencias electorales para la Alcaldía de Lima Metropolitana, con 30.4% de intención de voto, de acuerdo con el más reciente flash electoral elaborado por CIT Opinión y Mercado.

En el segundo lugar aparece Avanza País, que registra 22% de respaldo entre los encuestados, manteniéndose a una distancia de 8.4 puntos porcentuales del primer lugar.

En tanto, Somos Perú ocupa la tercera posición con 14.1% de intención de voto, completando el grupo de las tres organizaciones políticas con mayor respaldo en esta medición.

RESULTADO VIRTUAL

Los resultados reflejan el escenario electoral actual para Lima Metropolitana y muestran una ventaja de Renovación Popular sobre sus principales competidores. La distribución de las preferencias podría variar conforme avance la campaña y los electores definan su voto.