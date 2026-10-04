Maite Vizcarra y Enrique Valderrama analizan escenario electoral en Lima

La analista política Maite Vizcarra y el excandidato presidencial Enrique Valderrama analizaron el escenario electoral en Lima Metropolitana a pocos minutos del cierre de las mesas de votación. Ambos coincidieron en destacar la fortaleza del respaldo que mantiene Rafael López Aliaga, quien llegaba a la jornada con una importante ventaja y un voto que, según señalaron, se ha mantenido estable.

Vizcarra sostuvo que la campaña estuvo marcada por la disputa entre López Aliaga y sus principales contendores, además del impacto de las redes sociales en la percepción de los electores. La analista consideró que las plataformas digitales han adquirido un papel determinante y advirtió que las tendencias que allí se generan no necesariamente representan toda la realidad electoral.

Por su parte, Valderrama explicó que López Aliaga partió con una ventaja política debido a su experiencia como exalcalde de Lima y candidato presidencial. Según indicó, el respaldo que obtuvo en Lima durante la elección presidencial se habría mantenido durante la campaña municipal, especialmente entre sectores populares de la capital.

¿QUÉ INCLINÓ LA BALANZA?

Vizcarra agregó que el apoyo al candidato se relacionaría también con la percepción de algunos sectores de que ha ejecutado obras y atendido demandas concretas, pese a las críticas sobre la precariedad de algunas soluciones. En tanto, Valderrama llamó la atención sobre la violencia registrada durante el proceso electoral y las amenazas contra candidatos, señalando que estos hechos también deben ser considerados al evaluar el nuevo mapa político del país.