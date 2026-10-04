Jorge del Castillo analiza la campaña electoral y el papel de los partidos políticos

El exalcalde de Lima y exdirigente político Jorge del Castillo analizó la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y consideró que el proceso electoral estuvo marcado por una menor intensidad, ausencia de debates y una mayor presencia de enfrentamientos entre candidatos.

En entrevista con Panamericana Televisión, Del Castillo sostuvo que la campaña presentó un escenario distinto al de anteriores procesos electorales y señaló que el intercambio de propuestas e ideas entre los postulantes fue limitado. También consideró que la cantidad de candidatos contribuyó a generar confusión entre los electores.

PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El exalcalde también se refirió al papel de los partidos políticos. Según explicó, la representación partidaria se ha debilitado debido a los cambios generados por las nuevas tecnologías y las formas de comunicación directa. Sin embargo, afirmó que los partidos mantienen importancia para plantear una visión nacional y contribuir a la gobernabilidad.

Al ser consultado sobre Rafael López Aliaga y su participación en el proceso electoral, Del Castillo señaló que contar con representación parlamentaria puede facilitar la gestión política y sostuvo que, de ser elegido, tendría una responsabilidad mayor debido a su participación en el Senado y a su eventual función municipal. Asimismo, evaluó la campaña de Carlos Bruce y consideró que el candidato pudo haber priorizado más la exposición de sus propuestas y su experiencia en la gestión pública.