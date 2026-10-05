Keiko Fujimori espera ampliación de facultades legislativas en el pleno de la Cámara de diputados

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, manifestó su expectativa de que la Cámara de Diputados amplíe el primer dictamen sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo durante los debates previstos para los próximos días.

Este pronunciamiento fue realizado por la mandataria tras participar en la ceremonia de entrega de 326 títulos de propiedad en beneficio de más de 1,300 vecinos de distintos asentamientos humanos, pueblos jóvenes y otras organizaciones en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En relación con el pedido legislativo, la mandataria señaló que su postura busca ser eco y voz de los ciudadanos, subrayando la importancia de "escuchar a la calle" para que los actores políticos se pongan de acuerdo. El objetivo de otorgar estas facilidades es permitir que el Gobierno pueda agilizar la ejecución de sus acciones y responder con mayor rapidez a las demandas ciudadanas.

Postura ante comicios y fenómeno El Niño

Por otro lado, respecto a los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la Municipalidad Metropolitana de Lima, la jefa de Estado hizo un llamado público a esperar con mucha responsabilidad y prudencia el resultado final oficial.

Asimismo, precisó que trabajará con las autoridades declaradas ganadoras por el Jurado Nacional de Elecciones y advirtió su preocupación por los cortos plazos de transición. Por ello, apeló a las autoridades regionales a realizar una entrega de cargo rápida, especialmente en las zonas donde el fenómeno El Niño provocará afectaciones por lluvias.