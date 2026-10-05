15 regiones del país irían a segunda vuelta para definir a sus gobernadores

Los resultados de las Elecciones Regionales 2026 apuntan a que 15 regiones del país deberán acudir nuevamente a las urnas para definir a sus próximos gobernadores y vicegobernadores. La segunda vuelta electoral está programada para el próximo 29 de noviembre, de acuerdo con los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La normativa electoral establece que una candidatura debe obtener al menos el 30% de los votos válidos para ser elegida en primera vuelta. Al no alcanzar este porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una nueva contienda electoral para definir a las autoridades regionales.

Somos Perú y APP concentran mayor número de disputas

Entre las agrupaciones que estarían presentes en más segundas vueltas figura Somos Perú, que disputaría ocho gobiernos regionales. Le sigue Alianza Para el Progreso (APP), con seis posibles participaciones en esta segunda jornada electoral.

En Amazonas, con más del 90% de las actas contabilizadas, Somos Perú registraba alrededor del 25% de los votos, mientras que el Movimiento Regional Amazonense Unidos Al Campo alcanzaba cerca del 23%, ubicándose como las dos agrupaciones con mayor respaldo hasta ese momento.

En Áncash, el conteo de la ONPE, cercano al 98%, colocaba a Alianza Para el Progreso en el primer lugar con aproximadamente 21%, seguido por Podemos Perú con 16%. En Cajamarca, Somos Perú alcanzaba cerca del 29% y APP alrededor del 23%, resultados que también llevarían la definición a una segunda vuelta.