¿No votaste este domingo 4? Así puedes consultar con tu DNI cuánto debes tras las Elecciones 2026

Luego de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el domingo 4 de octubre, quienes no acudieron a votar, incumplieron su función como miembros de mesa o se negaron a integrar una mesa de sufragio pueden verificar si registran una multa electoral pendiente. La consulta se realiza a través de la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y solo requiere ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y completar el código de seguridad solicitado por el sistema.

¿Cómo consultar una multa electoral con tu DNI?

Para conocer si existe una deuda, el ciudadano debe ingresar al sistema de Multas Electorales del JNE, colocar su número de DNI, completar el código CAPTCHA, aceptar los términos de uso y seleccionar la opción de consulta. La plataforma mostrará las obligaciones electorales asociadas al documento, incluyendo el proceso electoral, el tipo de infracción y el monto pendiente. El JNE precisa, además, que mantener una multa electoral pendiente no restringe el uso del DNI ni impide el ejercicio de derechos civiles, comerciales, administrativos, judiciales o notariales.

El monto por no votar en las Elecciones 2026 varía según la clasificación de pobreza del distrito consignado en el DNI. La multa asciende a S/110 en distritos considerados no pobres, S/55 en distritos pobres no extremos y S/27.50 en distritos de pobreza extrema. En tanto, quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y no cumplieron con esa responsabilidad deben pagar S/275, monto que también se aplica a las personas que se negaron a integrar una mesa cuando fueron requeridas. Si un ciudadano incurrió en más de una infracción, las sanciones pueden acumularse.

¿Dónde pagar la multa y cómo solicitar una dispensa?

Una vez identificada la deuda, existen diferentes alternativas para realizar el pago de una multa electoral. El ciudadano puede utilizar el servicio de pagos en línea habilitado por el JNE, recurrir a Págalo.pe, acudir a una agencia del Banco de la Nación o efectuar el trámite en las cajas habilitadas por el organismo electoral. La opción virtual del JNE también puede ser utilizada por ciudadanos que se encuentren fuera del Perú.

Quienes no pudieron votar o ejercer como miembros de mesa por una causa justificada pueden solicitar una dispensa o justificación ante el JNE. Entre los motivos contemplados se encuentran determinadas situaciones relacionadas con problemas de salud, viajes o pérdida del DNI. El trámite se efectúa mediante el Sistema Virtual de Dispensa y Justificación, donde el ciudadano puede identificarse con DNI o DNI electrónico y presentar la documentación correspondiente para que su solicitud sea evaluada.