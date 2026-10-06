Ministro de Salud respalda viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España

El ministro también expresó su confianza en el trabajo del Congreso tras participar en la comisión bicameral de presupuesto y responder a las consultas de los parlamentarios.

A raíz de las solicitudes de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España para finales de octubre e inicios de noviembre, el ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció y destacó que estas actividades podrían permitir conocer experiencias de otros países en materia de seguridad y atención sanitaria.

La declaración de Dyer se produjo luego de su participación en la comisión bicameral de presupuesto realizada en el Palacio Legislativo. El ministro consideró que la visita a El Salvador puede ser relevante para conocer los avances de ese país en diferentes áreas de gestión pública, incluyendo el sector Salud.

Asimismo, la mandataria participará en la XXX Cumbre Iberoamericana programada en Madrid España para el 4 al 6 de noviembre

DYER DESTACA EXPERIENCIA DE EL SALVADOR

El titular del Minsa señaló que la visita no solo tendría relevancia en materia de seguridad, sino también para conocer experiencias relacionadas con la salud. “Es sumamente importante, no solamente en tema de seguridad. El Salvador también tiene, en el caso de mi ministerio una gran experiencia en lo que es telemedicina y por lo tanto hay que realmente ver que otros países han avanzado en esos aspectos”, sostuvo.

La agenda prevista en El Salvador incluye reuniones con autoridades de las carteras de Seguridad, Salud y Educación, además de visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), al Hospital Rosales y a una escuela pública.

MINISTRO EXPRESA CONFIANZA EN EL TRABAJO DEL CONGRESO

Tras su participación en la comisión de presupuesto, Dyer también se refirió al trabajo desarrollado junto a los parlamentarios y mostró su confianza en los criterios del Congreso.

“Yo confío mucho en el Congreso en verdad. Hoy hemos estado en una comisión de presupuesto donde realmente muchas preguntas han sido muy bien pensadas y sobre todo, obviamente con todo derecho de preguntar la necesidad puntual sobre todo la necesidad de cada programa, pero hemos podido contestar y sobre todo exponer. Yo estoy confiado realmente que hoy el país no puede parar”, manifestó.