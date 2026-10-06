Beingolea califica de “incomprensible” propuesta de JPP para archivar facultades legislativas

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, calificó de “incomprensible” la propuesta de Juntos por el Perú (JPP) de archivar el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. El pronunciamiento se produce mientras la Cámara de Diputados debate las distintas alternativas sobre la delegación solicitada por el Ejecutivo para enfrentar, entre otros asuntos, la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno El Niño.

“Frente a un nuevo gobierno —es habitual que los nuevos gobiernos soliciten facultades—, lo correcto es dar esas facultades para que el gobierno pueda emprender sus tareas. Ahora, decirle ‘no te doy ninguna’, me parece un extremo francamente incomprensible”, sostuvo Beingolea en declaraciones a RPP. Juntos por el Perú presentó este martes un dictamen en minoría que propone rechazar y archivar la solicitud, al considerar que no cumple con el nivel de especificidad exigido por la Constitución.

Beingolea defiende participación de las Fuerzas Armadas

El titular de Cultura sostuvo que el Ejecutivo plantea una estrategia integral contra la inseguridad ciudadana y cuestionó que se excluyan algunas medidas, entre ellas la participación de las Fuerzas Armadas. Beingolea precisó que la propuesta no contempla que los militares ingresen a los establecimientos penitenciarios o asuman funciones policiales, sino que colaboren con la seguridad en los exteriores de los penales. Días atrás, el ministro ya había cuestionado la exclusión de las Fuerzas Armadas del dictamen aprobado en la Comisión de Constitución.

Según explicó, el objetivo sería reforzar el control alrededor de los centros penitenciarios para impedir actividades vinculadas con organizaciones criminales que operan desde las cárceles. Beingolea reconoció que el Estado ya dispone de instituciones como la Policía Nacional, el INPE y las Fuerzas Armadas, pero consideró que estas herramientas pueden articularse y mejorarse. Añadió que, incluso si el Congreso no concede las facultades solicitadas, el Gobierno continuará impulsando medidas contra el crimen, aunque algunas tendrían que seguir el trámite legislativo regular.

Respalda viaje de Keiko Fujimori a El Salvador

Beingolea también respaldó el próximo viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y conocer directamente las medidas implementadas en ese país contra la criminalidad. El ministro remarcó que la visita no implica trasladar automáticamente el denominado modelo salvadoreño al Perú, sino analizar experiencias y conocer sus resultados antes de evaluar qué elementos podrían ser considerados en la estrategia nacional de seguridad.

El ministro aseguró, además, que durante los primeros meses de gestión ya se han producido capturas y operaciones conjuntas entre el INPE y la Policía Nacional dentro de establecimientos penitenciarios. Para Beingolea, la respuesta frente a la criminalidad debe evaluarse de manera integral y no únicamente a partir del número de fallecidos vinculados con hechos de inseguridad. En ese contexto, insistió en que parte del plan que el Ejecutivo busca desarrollar depende de las facultades legislativas que actualmente se encuentran en debate en el Congreso. (Con información de RPP).