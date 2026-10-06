Senado debatirá este miércoles autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España

El Pleno del Senado analizará el pedido del Ejecutivo para que la presidenta viaje a ambos países entre octubre y noviembre, en el marco de una agenda oficial.

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 7 de octubre la solicitud del Poder Ejecutivo para autorizar los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. La Junta de Portavoces acordó que la sesión para evaluar el pedido se inicie a las 12 del mediodía y estableció que cada senador tendrá un minuto para intervenir, sin interrupciones.

El primer viaje está previsto del 28 al 31 de octubre y tendrá como destino El Salvador, tras una invitación del presidente Nayib Bukele. Durante su permanencia en ese país, Fujimori tiene programada una reunión privada con el mandatario salvadoreño, además de encuentros de trabajo con los ministros de Justicia, Seguridad, Salud y Educación.

La agenda también contempla visitas a instalaciones de interés para la gestión gubernamental, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo y el Hospital Rosales. Posteriormente, la mandataria viajará a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, para participar en la trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyas actividades centrales se desarrollarán el 4 y 5 de noviembre.

SOMETIDO A DEBATE Y VOTACIÓN

El pedido de autorización deberá ser sometido a debate y votación por los senadores, quienes definirán si la presidenta puede salir del territorio nacional para cumplir con ambas actividades oficiales. La solicitud gubernamental contempla específicamente los viajes a El Salvador y Madrid en las fechas señaladas.