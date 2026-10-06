Debate por delegación de facultades genera enfrentamientos entre bancadas

El debate sobre la delegación de facultades legislativas en la Cámara de Diputados terminó marcado por fuertes enfrentamientos verbales entre las bancadas. Fuerza Popular y Juntos por el Perú intercambiaron acusaciones y cuestionamientos durante la sesión, al punto de obligar al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, a pedir orden ante los gritos e insultos registrados en el hemiciclo.

La tensión aumentó luego de que el oficialismo presentara un dictamen que planteaba aprobar 50 de los 66 puntos solicitados por el Gobierno. Entre las propuestas se encontraba precisar que, en casos excepcionales, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía cuando su capacidad sea sobrepasada. Juntos por el Perú, en cambio, presentó un dictamen para rechazar el pedido de facultades y enviarlo al archivo.

Durante la discusión también se produjeron acusaciones contra asesores de las bancadas y cuestionamientos sobre la posibilidad de otorgar facultades al Ejecutivo. Desde Juntos por el Perú calificaron al fujimorismo de autoritario e intolerante, mientras que desde Fuerza Popular cuestionaron las posiciones de sus adversarios y advirtieron sobre el riesgo de aprobar determinadas medidas sin suficientes garantías.

SESIÓN FUE SUSPENDIDA

Tras más de tres horas de debate sin alcanzar un acuerdo, Óscar Reto suspendió la sesión y dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos mínimos entre las bancadas. El principal desafío será definir una propuesta que pueda ser aprobada en Diputados y posteriormente continuar su trámite en el Senado, donde también existen posiciones divergentes frente al pedido del Ejecutivo.