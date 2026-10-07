Gobierno designa a Augusto Ávila Callao como nuevo superintendente de la Sutran

El Gobierno designó a Augusto Ovidio Ávila Callao como nuevo superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), según norma publicada hoy en el diario El Peruano.

La designación de Ávila Callao se realizó debido a que el cargo de superintendente se encontraba vacante y era necesario establecer a la persona que lo ejercerá en reemplazo de la autoridad anterior.

La Resolución Suprema Nº 021-2026-MTC fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y refrendada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. Dicha disposición formaliza la asunción de Ávila Callao al frente de la institución encargada de regular el transporte terrestre.

Trayectoria en el sector público

Augusto Ovidio Ávila Callao es abogado y cuenta con una trayectoria profesional vinculada principalmente al sector público, donde ha ocupado cargos de dirección y asesoría en distintas entidades del Estado. Su experiencia incluye puestos directamente relacionados con la gestión institucional, la asesoría jurídica y la administración pública.

Entre los cargos que ha desempeñado figuran el de director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), asesor de la Gerencia General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y gerente general de la Procuraduría General del Estado. Asimismo, su recorrido abarca funciones en el Ministerio de Salud, el Senace, el Senamhi y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).