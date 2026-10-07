Keiko Fujimori liderará presentación de fuerzas combinadas para lucha contra crimen organizado

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabeza este miércoles 7 de octubre, el acto oficial de presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, ubicada en el distrito de San Borja.

Según la Oficina General de Difusión y Prensa de Palacio de Gobierno, la ceremonia está programada a realizarse a las 2:30 p.m. con el propósito de exhibir el despliegue del potencial operativo institucional.

El objetivo central de esta movilización es mostrar las capacidades del personal especializado, los medios tácticos y los recursos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú para enfrentar la criminalidad. Asimismo, de acuerdo con los reportes oficiales, la jefa de Estado realizará un anuncio trascendental en materia de seguridad ciudadana durante el desarrollo de la actividad.

Autoridades del Ejecutivo y sector Defensa

El evento cuenta con la participación de los principales representantes del Poder Ejecutivo vinculados a la administración y la defensa nacional. Entre las autoridades presentes figuran el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

La comitiva oficial se completa con la asistencia de los altos mandos castrenses y policiales del Estado. Participan el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general de Policía Fredy López.