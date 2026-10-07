Galarreta critica recorte de facultades legislativas y anuncia continuidad de operativos contra el crimen

El jefe del Gabinete sostuvo que el texto aprobado no incluye algunas medidas que el Gobierno considera necesarias para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar solo una parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

El jefe del Gabinete sostuvo que el texto finalmente aprobado no contempla algunas de las medidas que, según el Ejecutivo, resultan necesarias para enfrentar la inseguridad ciudadana y otros problemas que afectan al país.

A través de un comunicado, Galarreta reconoció el trabajo de las bancadas que permitieron que la propuesta avanzara en el Congreso, pero también criticó la posición asumida por un sector de la representación parlamentaria, al que calificó de “radical”.

LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Pese a las limitaciones, el Gobierno continuará utilizando los mecanismos constitucionales y legales disponibles para atender las necesidades de la población. El primer ministro sostuvo que el objetivo será avanzar en la protección ciudadana y reducir las brechas sociales.

Asimismo, el ministro del Interior, César Astudillo, quien afirmó que la Policía Nacional continuará ejecutando operativos contra el crimen organizado. “Vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos. Cuando se den las leyes, las que se den, vamos a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro”, declaró.

ASTUDILLO RESPALDA A KEIKO FUJIMORI

Por otro lado, a raíz del viaje de la presidenta a El Salvador y España, Astudillo consideró de óptima esta decisión ya que permitiría conocer directamente las estrategias aplicadas en El Salvador para enfrentar la criminalidad. “Saben que son dos realidades diferentes, pero hay cosas interesantes que copiar en el mismo sitio, escuchar a los mismos artífices de las políticas de control y disminución de la criminalidad”, señaló.