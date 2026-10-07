Senado autoriza viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España

La presidenta obtuvo 37 votos a favor para realizar una gira oficial del 28 de octubre al 6 de noviembre, que incluirá una reunión con Nayib Bukele y su participación en la Cumbre Iberoamericana.

El Pleno del Senado aprobó la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a El Salvador y España entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre. La solicitud recibió 37 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Se trata de la segunda autorización concedida por la Cámara Alta a la mandataria para realizar actividades oficiales en el extranjero.

La primera escala será El Salvador, donde Fujimori permanecerá del 28 al 31 de octubre tras recibir una invitación del presidente Nayib Bukele. Durante su estadía, ambos mandatarios sostendrán una reunión privada y la presidenta peruana también tendrá encuentros de trabajo con los ministros salvadoreños de Justicia, Seguridad, Salud y Educación.

Como parte de su agenda, la mandataria visitará instalaciones consideradas de interés para la gestión gubernamental de El Salvador, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y el Hospital Rosales. Estas actividades forman parte del programa oficial previsto durante su visita al país centroamericano.

VIAJARÁ A MADRID

Posteriormente, Keiko Fujimori viajará a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre para participar en la trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Las principales actividades del encuentro internacional se desarrollarán los días 4 y 5 de noviembre, donde la presidenta representará al Perú.