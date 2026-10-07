Keiko Fujimori anuncia comando unificado para enfrentar al crimen organizado

La presidenta anunció la creación de un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército. La estrategia contempla la participación coordinada de las Fuerzas Armadas y la PNP.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la creación de un comando unificado para enfrentar y derrotar a la delincuencia, durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado, realizada en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en San Borja. La mandataria informó que en esta sede funcionará un centro de control y operaciones para dirigir las acciones contra la criminalidad.

Fujimori señaló que el Poder Ejecutivo, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional adoptarán una estrategia conjunta para combatir el crimen. También anunció la conformación de un grupo especial de élite integrado por policías y miembros de las Fuerzas Armadas, que tendrá entre sus funciones realizar operaciones especiales de búsqueda y captura.

La presidenta informó además que se retomará el control de los establecimientos penitenciarios y se aplicarán medidas contra los internos que continúen cometiendo delitos desde las cárceles. Asimismo, anunció la creación de una Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha Contra la Criminalidad, que coordinará acciones entre ministerios e instituciones públicas, con participación de organismos como la UIF, la DINI y OSIPTEL.

RESPALDO A LA PNP Y FFAA

Finalmente, Fujimori convocó a las fuerzas políticas, al sistema de justicia, al sector privado y a gobiernos extranjeros a colaborar en la lucha contra el crimen organizado. La mandataria reiteró su respaldo a la Policía y las Fuerzas Armadas y sostuvo que las operaciones deberán realizarse con profesionalismo, disciplina, legalidad, respeto a la democracia y a los derechos humanos.