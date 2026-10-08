Ministro Beingolea considera que la aprobación de una parte del paquete de facultades es "insuficiente"

El ministro Alberto Beingolea consideró insuficiente la aprobación parcial, por la Cámara de Diputados, del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Esperaban que la solicitud obtuviera mayor respaldo, pues los problemas del país no deberían analizarse de manera separada.

“La mirada del país no puede ser a través de compartimentos estancos. No es que hasta aquí llega la seguridad, y por este lado tenemos el fenómeno El Niño, y por este la reactivación económica; es todo junto. O sea, la visión es global”, afirmó el titular de Cultura a Canal N.

MANOS ATADAS

Dijo también que el Gobierno continuará desarrollando sus estrategias al margen del resultado final del procedimiento legislativo. Destacó que las facultades permitirían contar con medidas adicionales para acelerar decisiones y hacer más eficiente la actuación del Ejecutivo.

“Estas herramientas serán necesarias para, en conjunto, tener una serie de medidas que nos ayuden a agilizar esta tarea y hacerla más eficiente (...) Una cosa es emprender esta lucha con las manos atadas y otra cosa es con las manos desatadas”, manifestó.