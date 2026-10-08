Crimen organizado cambia de estrategia: Astudillo plantea actualizar el marco legal

La Policía informó sobre la intervención de dos menores de 13 y 17 años, quienes serían investigados por su presunta participación en el ataque que causó la muerte de un conductor en el Callao.

Con la finalidad de ponerle mano dura al crimen organizado, el ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que es necesario actualizar el marco legal para enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales.

Durante la presentación de resultados de la Policía Nacional, el titular del Ministerio del Interior advirtió que una de las modalidades que viene siendo utilizada por las organizaciones delictivas es involucrar a menores de edad en casos de sicariato, aprovechando su condición de inimputabilidad. “Todos sabemos que los escenarios han cambiado, que la criminalidad ha mutado y nuestras leyes siguen siendo las mismas”, afirmó.

POLICÍA REPORTA CAPTURAS E INTERVENCIONES

En la presentación de resultados policiales, el director de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú, Gral. PNP Julio Becerra, informó sobre la captura de un ciudadano venezolano de 44 años, conocido con el alias de 'Chamo', quien estaría involucrado en una investigación por el presunto delito de pornografía infantil.

Por otro lado, el jefe de la Región Policial Callao, Gral. PNP Olger Benavides, informó sobre la intervención de dos menores de 13 y 17 años, quienes habrían participado en el ataque a balazos que provocó la muerte de un conductor de combi en el Callao.

DETIENEN A INTEGRANTES DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, Crnl. PNP Roger Cano, informó sobre la captura de Juan Alejandro Galeano, ciudadano colombiano que contaba con una notificación roja de Interpol por un presunto caso de homicidio agravado y delitos vinculados al uso de armas de fuego.

Por otro lado, también fue detenido Damián José Joaquim Martin, conocido con el alias de 'Franchua', quien sería integrante de la organización criminal denominada 'Los Reclutas del Crimen II'.