Tras aprobación de facultades: Keiko Fujimori pide al Congreso priorizar lucha contra el crimen

Durante una ceremonia por el aniversario de la Marina de Guerra, Fujimori invocó a los legisladores a tomar como referencia el ejemplo de Miguel Grau frente a la situación de inseguridad.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara delegar al Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al Fenómeno El Niño, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió al Congreso dejar de lado las diferencias políticas y concentrar sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia.

La iniciativa fue aprobada con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, tras una jornada de debate que se extendió por más de 12 horas. El texto contempla una delegación de facultades por 90 días y será remitido al Senado para continuar con el procedimiento legislativo.

Durante su participación en la ceremonia cívico-patriótica por el 205 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147 aniversario del Combate Naval de Angamos, la mandataria hizo un llamado a los legisladores para superar las diferencias y adoptar medidas frente a la inseguridad que afecta al país.

KEIKO FUJIMORI INVOCA A DEJAR DIFERENCIAS

Fujimori comparó la actual situación de inseguridad con una “guerra” que, a diferencia de los conflictos externos del pasado, afecta directamente a la población. “Nosotros no vivimos como [Miguel] Grau una guerra externa que nos obligue ir a un campo de batalla. Pero hay otra guerra que está matando a los peruanos”, expresó

La mandataria también apeló al ejemplo del Almirante Miguel Grau y sostuvo que espera que el Congreso pueda superar la confrontación política. “Confío sinceramente en que el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”, afirmó.

FACULTADES LEGISLATIVAS PASAN AHORA AL SENADO

Por otro lado, el Senado debe continuar con la evaluación de la propuesta, ya que ante la aprobación en la Cámara de Diputados representa un avance para el Ejecutivo después de varias semanas de debate y negociaciones entre las distintas bancadas.