Ministro Belaunde sobre Comando Unificado: Ejecutivo busca devolver la paz a la ciudadanía

El ministro Rafael Belaunde destacó la puesta en marcha del Comando Unificado para luchar contra la delincuencia. Señaló que desde el inicio del Gobierno hay un esfuerzo por articular las capacidades del Estado para responder a la inseguridad que vivimos.

"Se está coordinando con la Fiscalía y el Poder Judicial, se está recomponiendo la comunidad de inteligencia para poder producir inteligencia en tiempo oportuno, y ahora de lo que se trata es de integrar una fuerza de combate contra las bandas criminales", indicó.

COMUNIDAD DE INTELIGENCIA

El titular de Defensa subrayó la necesidad de tener un país donde la gente trabaje sin tener que pagar un cupo, sin ser extorsionada, sin ser asesinada, que las personas vivan tranquilas. "Entonces, el objetivo superior acá es devolverles la paz a los peruanos”, aseguró.

Finalmente, Belaúnde Llosa dijo que en esta iniciativa participan los ministerios del Interior y Defensa, y lo que se busca es tener un sistema de coordinación más cercano, una colaboración estrecha con la comunidad de inteligencia, no solamente nacional.