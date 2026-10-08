De Villa María del Triunfo a las Naciones Unidas: becaria sanmarquina promueve el liderazgo juvenil en foros internacionales

Andrea Araujo potenció su perfil profesional con el apoyo del Pronabec y ha participado en programas de formación en América, Europa y Estados Unidos.

Andrea Araujo Muñoa ha ganado 18 becas que la han llevado a Colombia, Chile, Alemania, Noruega, España, Bélgica y Estados Unidos. Nacida en Villa María del Triunfo, Lima, ha participado en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y ha sido seleccionada como una de los 25 Jóvenes Líderes Iberoamericanos de 2026.

Si bien Andrea nació en Lima, sus raíces familiares están en Ayacucho, en el centro poblado Pinahua, distrito de Chumpi, provincia de Parinacochas. Sus padres migraron a Lima y fueron su principal inspiración para construir la trayectoria que hoy tiene. “Ver a mi mamá y a mi papá trabajando con tanto esfuerzo me animaba a entregar todo al momento de estudiar”, relata la politóloga, primera generación universitaria de su familia.

Las becas fueron determinantes en su trayectoria académica e internacional. La primera fue la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. La obtuvo cuando cursaba el segundo año de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y le permitió estudiar con la cobertura de los gastos de alimentación, movilidad local y materiales de estudio, un apoyo que cobró especial importancia durante la pandemia.

“Era como un respiro saber que tenía este recurso. Me daba tranquilidad”, recuerda la destacada estudiante, quien además ganó la Beca Alianza del Pacífico, con la que culminó su carrera profesional con un intercambio internacional en Chile.

Desde entonces, su trayectoria internacional se ha desarrollado con el apoyo de las becas. Hasta la fecha, Andrea ha obtenido 18, entre ellas, la del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2026, organizado por la Fundación Carolina y el Banco Santander. Tras un proceso de selección entre más de 6500 postulaciones de Iberoamérica, fue seleccionada para ser una de los 25 jóvenes participantes y la única representante peruana.

Durante dos semanas, la politóloga sanmarquina participó en encuentros con instituciones y representantes de los ámbitos de la cooperación internacional, la diplomacia, la empresa y la academia, incluida la Unión Europea. “Es una experiencia valiosa que tu voz esté en este tipo de espacios, además de unirte con personas muy competitivas, líderes, en sus propios países”, indicó.

En julio pasado, luego de su estadía en Europa, viajó a Nueva York, Estados Unidos, como becaria de Global Action to Prevent War. Durante un mes participó en actividades vinculadas al sistema de Naciones Unidas, entre ellas, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2026 y sesiones de la Asamblea General y, de manera exclusiva, del Consejo de Seguridad.

Esta visita a Estados Unidos también le permitió reencontrarse con el Aspire Institute después de haber sido becaria del Aspire Leaders Program en 2024. Asimismo, recibió un reconocimiento en Boston por su labor en la promoción del liderazgo juvenil y la participación ciudadana. Entre las iniciativas de Andrea figura un foro que lideró en Lima, con más de 900 participantes, y que reunió a representantes de embajadas, de organismos de cooperación internacional, organizaciones juveniles y de universidades.

Además de su trayectoria académica e internacional, Andrea es fundadora de Empodérate Vecino, asociación civil sin fines de lucro que desde hace cuatro años promueve la participación ciudadana y el liderazgo juvenil.

“Mi experiencia en estos espacios internacionales es que puedes apreciar la diversidad cultural. Si bien predomina el inglés, nadie se siente menos por hablar en su idioma materno”, señala. A los jóvenes, Andrea les deja este mensaje: “Siempre es necesario tener una guía. Yo les diría a los jóvenes que el éxito no es lineal. Las historias reales tienen fracasos, están llenas de esfuerzo, de convicción y de principios. Somos procesos y transformación”.