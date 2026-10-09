Ministro Belaunde: Es momento que el Estado recupere la ofensiva contra el crimen organizado

El ministro Rafael Belaunde Llosa remarcó en tono categórico que el país debe dejar de solo reaccionar frente al avance de la criminalidad y pasar a la ofensiva total contra las violentas bandas criminales.

"El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra. No podemos estar a la defensiva o reaccionando permanentemente. Tenemos que tomar la ofensiva e ir tras ellos”, declaró el titular de Defensa.

DEVOLVERLES LA PAZ

Asimismo, destacó la creación del Comando Unificado para luchar contra la delincuencia y reafirmó que el principal objetivo del Ejecutivo es “devolverles la paz a los peruanos” y garantizar el Estado de derecho.

“La democracia no puede ser boba. Necesitamos un país donde la gente pueda vivir en paz, donde uno pueda salir a la calle sin tener que pagar un cupo, sin ser extorsionado, asesinado”, afirmó.