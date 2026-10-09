Keiko Fujimori supervisa acciones contra el crimen organizado en Trujillo

La visita buscó supervisar las acciones destinadas a reforzar el control del penal y prevenir que se continúen coordinando actividades delictivas desde su interior.

En el marco de las acciones para combatir el crimen organizado, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la ciudad de Trujillo acompañada de los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia y Derechos Humanos.

Entre las actividades programadas, destacó la supervisión del establecimiento penitenciario El Milagro, donde inspeccionó el funcionamiento del Centro de Control. La visita tuvo como objetivo verificar las medidas implementadas para reforzar la seguridad y prevenir la continuidad de actividades delictivas desde el interior del penal.

NO SE DEJARÁN INTIMIDAR

Además, durante sus declaraciones a la prensa, la mandataria reafirmó su compromiso de continuar la lucha contra la criminalidad y aseguró que su Gobierno no se dejará intimidar por las organizaciones criminales. "¡No vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden!", indicó.