Keiko Fujimori: Invoco al sistema de justicia que el esfuerzo de nuestros policías tenga resultados

Esta mañana, durante su visita a la región La Libertad, la presidenta Keiko Fujimori anunció que fuerzas de élite se desplazarán a las zonas más peligrosas del país para mantener el orden. También pidió a los distintos niveles del Estado trabajar de forma coordinada.

"Invoco al sistema de justicia que el esfuerzo de nuestros hombres tenga resultados, porque ¿de qué sirve que haya cientos de detenidos y también expulsados? Los extranjeros indocumentados saldrán del país; yo apelo al sistema de justicia para que, cuando tengamos detenidos, sean procesados y sentenciados", señaló.

COMANDO UNIFICADO

Asimismo, la Fujimori Higuchi destacó la creación del Comando Unificado contra la criminalidad y agradeció a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF AA) y Policía Nacional del Perú (PNP) que diariamente exponen su vida por la seguridad de los ciudadanos.

Finalmente, informó que se implementará nuevamente un programa de recompensas para lograr las capturas de los cabecillas y que la lucha contra las bandas criminales "Es una declaración de guerra y por supuesto que la vamos a ganar", subrayó categórica.